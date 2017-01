Fogo em prédio em Massamá, Sintra, faz um ferido com gravidade

Um incêndio deflagrou esta quinta-feira à tarde num prédio de habitação em Massamá, concelho de Sintra, provocando quatro feridos, um deles em estado grave, informou o comandante dos Bombeiros Voluntários de Queluz.

PUB

Hugo Neves explicou à Lusa que o sinistro ocorreu no primeiro piso de um prédio de habitação na Rua Isabel Mira.

Os três feridos por intoxicação foram encaminhados para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e uma mulher que sofreu um traumatismo, com gravidade, após ter saltado de uma janela, foi transportada para o Hospital de São José, também em Lisboa.

PUB

Uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa tinha inicialmente registo de quatro feridos ligeiros, que ainda estavam a ser assistidos no local por equipas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O incêndio ocorreu pelas 17:00, no primeiro piso de um prédio de três andares, mas cerca de uma hora depois encontrava-se dominado, explicou a fonte do CDOS.

As chamas foram combatidas por 10 viaturas e 25 bombeiros, das corporações de Queluz, Belas, Cacém e Barcarena, com o apoio de elementos da PSP.

O comandante dos voluntários de Queluz admitiu que, em consequência do fogo, exista a necessidade de assegurar o realojamento de alguns moradores, mas ainda não dispunha do número exacto de residentes afectados.

PUB