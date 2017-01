Jorge Jesus foi expulso depois do jogo com o Vitória de Setúbal

Jorge Jesus acabou expulso depois do jogo entre o Sporting e o Vitória de Setúbal a contar para a Taça da Liga.

Os “leões” perderam ao cair do pano através de um penálti convertido por Edinho, ficando assim fora da competição.

A decisão do árbitro, que acabou por decidir a partida, revoltou os jogadores e a equipa técnica, que protestaram com veemência com o juíz Rui Oliveira. O técnico terá recebido a ordem de expulsão durante os protestos sportinguistas.

Devido a este facto Jorge Jesus ficará de fora do próximo jogo da I Liga, em Alvalade, frente ao Feirense.

