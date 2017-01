É preciso um tecto salarial, diz responsável do desporto chinês

É um alerta vindo de um responsável não identificado, mas não deixa de ser relevante. A China precisa de criar um tecto salarial para os futebolistas e tem de disponibilizar fundos para desenvolver o talento dos seus jovens, disse à agência noticiosa Xinhua um porta-voz da autoridade que gere o desporto no país.

PUB

O aviso surge numa altura em que os clubes chineses estão a apostar na contratação de estrangeiros a valores exorbitantes. O brasileiro Óscar (Shanghai SIPG) e o argentino Carlos Tévez (Shanghai Shenhua) foram duas das mais recentes contratações, com as notícias a indicarem que estão agora entre os futebolistas mais bem pagos do mundo. O esforço financeiro tem também sido dirigido para treinadores de topo, como Marcelo Lippi ou o português André Villas-Boas.

Mas para a agência oficial chinesa Xinhua, os clubes chineses estão “a queimar dinheiro” na aquisição de jogadores estrangeiros e estão a negligenciar o talento chinês.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para um responsável da Administração do Desporto da China (ADC), citado pela agência oficial, são precisas medidas para apoiar o talento chinês: “Estabeleçam um limite para gastos em transferências e nos salários dos jogadores e investiguem a proporção dos gastos dos clubes em contratações caras para estabelecer um fundo que possa ser usado para os jovens”, sugeriu este porta-voz, citado pela Xinhua.

O mesmo responsável defendeu que os clubes devem ser sujeitos a uma forte supervisão financeira e que quem for insolvente deve ser excluído da competição.

Segundo a Reuters, o mesmo porta-voz até disse que as autoridades poderiam fazer ajustamentos na forma como os pontos por vitória são dados aos clubes, de forma a promover o recurso a jovens jogadores chineses, mas não deu detalhes sobre como esse sistema poderia funcionar.

PUB