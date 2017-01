Campeonato chinês chama Aubameyang por 150 milhões de euros

Pierre-Emerick Aubameyang é a actual maior estrela do Borussia Dortmund. A equipa alemã e o Real Madrid já teriam tudo definido para a mudança do internacional do Gabão, mas entretanto a equipa chinesa orientada por André Villas-Boas - o Shangai SIPG - intrometeu-se no negócio, de acordo com o jornal espanhol AS. Os valores envolvidos são de outro mundo - 150 milhões de euros.

PUB

Se o negócio for realizado com o Shangai SIPG, a transferência passará a ser mais cara de sempre, superando em 30 milhões de euros a compra pelo Manchester United do passe de Paul Pogba: 120 milhões de euros. E esse não passará a ser o único detalhe histórico deste possível negócio, uma vez que Aubameyang se tornará o futebolista mais bem pago do mundo. O jogador, de 27 anos, receberia 800 mil euros semanais, convertidos em 41 milhões de euros anuais. Seria um ordenado superior aos 38 milhões de euros recentemente fixados no contrato entre o argentino Carlos Tévez e uma outra equipa da capital financeira da chinesa - o Shangai Shenhua.

O ainda avançado do Borussia Dortmund tem esta temporada história com o futebol português. Foi da sua autoria o primeiro golo da vitória (2-1) na terceira jornada do Grupo F, da fase de grupos da Liga dos Campeões, contra o Sporting, em Alvalade. Também o Benfica pode ver com bons olhos esta transferência, uma vez que a equipa alemã foi o adversário que saiu em sorte nos confrontos dos oitavos-de-final da Champions.

PUB

Texto editado por Jorge Miguel Matias

PUB