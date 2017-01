Medicamento para deixar de fumar tem mais comparticipação

O medicamento Champix, para deixar de fumar, é comparticipado pelo Estado em 37% desde o início deste ano, segundo a autoridade nacional do medicamento.

Este medicamento sujeito a receita médica está comparticipado no escalão C (37%) desde 1 de Janeiro de 2017, revelou o Infarmed, especificando que perante a lei actual, não é necessário a publicação em Diário da República da lista de medicamentos comparticipados. Esta medida deverá custar 1,3 milhões de euros por ano, segundo fonte oficial.

Até ao final do ano deverão ser criadas 42 novas consultas de cessação tabágica a nível nacional, com o objectivo de garantir pelo menos uma consulta aberta de cessação tabágica por Agrupamento de Centro de Saúde. Em 2016 foram criadas 145 consultas abertas para cessação tabágica, a que se somarão as 42 deste ano, perfazendo um total de 187 consultas.

Deverão ainda ser desenvolvidas acções de formação dirigidas em particular aos profissionais de saúde, para melhorar a resposta em matéria de prevenção e tratamento do tabagismo.

