Cristiano Ronaldo e Katinka Hosszu eleitos desportistas europeus do ano

O futebolista português Cristiano Ronaldo e a nadadora húngara Katinka Hosszu foram eleitos os desportistas europeus do ano de 2016 pela Associação Internacional de Imprensa Desportiva (AIPS).

PUB

O avançado do Real Madrid, vencedor da Liga dos Campeões, da Supertaça Europeia e do Mundial de clubes e do Euro2016 com a equipa das quinas, sucede no historial do prémio ao tenista sérvio Novak Djokovic. Já Katinka Hosszu, que conquistou três medalhas de ouro no Rio2016, assegurou o galardão, que foi conquistado em 2015 pela velocista holandesa Dafne Schippers.

Ronaldo e Hosszu venceram esta eleição pela primeira vez. O português superou o tenista britânico Andy Murray e o piloto alemão Nico Rosberg, enquanto a húngara relegou para os outros lugares do pódio a tenista alemã Angelique Kerber e a ciclista britânica Laura Trott.

PUB

PUB