Equipa feminina de râguebi do Sporting realiza jogo em Perpignan

A equipa feminina de râguebi do Sporting, actual vice-campeã nacional, vai deslocar-se no próximo dia 4 de Fevereiro a Perpignan, no Sul de França, para defrontar a Union Sportive Arlequins Perpignanais (USAP), uma das formações com mais história no râguebi gaulês.

A partida, promovida pelo Núcleo Sportinguista de Perpignan, terá como objectivo, segundo os promotores do evento, fortalecer “as relações entre os dois emblemas, bem como afirmar a capacidade organizativa da comunidade portuguesa” na região, onde o râguebi tem forte implementação.

O Sporting, que este ano apostou forte no rugby feminino, conta no seu plantel com 11 internacionais portuguesas, sendo a jogadora de maior destaque Isabel Ozório, actual capitã da selecção nacional.

