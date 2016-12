Queniana Jemina Sumgong vence São Silvestre de São Paulo, com novo recorde da prova

A atleta queniana Jemina Sumgong venceu neste sábado a São Silvestre de São Paulo, registando um novo recorde da habitual corrida paulista de fim de ano.

A campeã olímpica da maratona nos Jogos Rio 2016 foi cronometrada com 48m35s na prova de 15 quilómetros, retirando 13 segundos à anterior marca, que pertencia desde 2011 à também queniana Priscah Jeptoo.

Sumgong, que também venceu a edição deste ano da Maratona de Londres, cortou a meta com 40 segundos de avanço sobre a segunda classificada, a compatriota Flomena Cheyech Daniel (49m15s). Eunice Cehbicii, do Bahrein, completou o pódio, com o tempo de 50m26s.

Na corrida masculina, venceu o etíope Leul Aleme, com o tempo de 44m53s, superiorizando-se ao sprint ao compatriota Dawit Admasu (44m55s) e ao queniano Stephen Kosgei (45m).

