Hermano Ferreira e Jessica Augusto venceram corrida de São Silvestre de Lisboa

Hermano Ferreira venceu hoje a corrida São Silvestre de Lisboa pelo segundo ano consecutivo, liderando um pódio masculino exclusivamente composto por atletas do Benfica, enquanto Jéssica Augusto, do Sporting, venceu no sector feminino.

Numa prova que contou com quase 9.000 participantes, Hermano Ferreira voltou a superar a concorrência e repetiu os triunfos de 2011 e 2015, subindo ao lugar mais alto do pódio, após percorrer os 10 quilómetros em 30m10s.

Já os triatletas João Pereira (30m20s) e João Silva (30m42s), ambos igualmente do Benfica, terminaram no segundo e terceiro postos do sector masculino, respetivamente.

Após a prova, Hermano Ferreira mostrou-se "satisfeito" com o desempenho na oitava edição da São Silvestre de Lisboa e enalteceu o facto de o pódio masculino ter sido ocupado por três atletas do Benfica. "Tive boas sensações. É sinal que o treino está a fazer efeito para o objectivo que aí vem, que é o campeonato nacional de estrada. Saio daqui bastante satisfeito. É um orgulho ter dois colegas ao meu lado. É sinal que o nosso trabalho está a dar resultados e demonstra que estamos em condições para o que aí vem em 2017", afirmou.

No sector feminino, a vencedora foi a atleta do Sporting Jéssica Augusto, que cumpriu o trajeto em 33m07s e venceu a prova pela segunda vez, depois da conquista de 2010.

O pódio feminino ficou completo com Dulce Félix (34m04s), do Benfica, e Doroteia Peixoto (35m09s), dos Amigos da Montanha. "Foi a minha primeira competição desde os Jogos Olímpicos [Rio2016], depois de um ano de paragem. O meu grande objectivo não era esta São Silvestre, mas sim os campeonatos nacionais. Quando vi a Dulce a apanhar-me e, depois, a ficar, fui em busca do meu ritmo e acabei por vencer. É uma prova que toda a gente gostava de ganhar e é um dia de festa", disse Jéssica Augusto.

Por seu lado, a segunda colocada, Dulce Félix, admitiu ainda não estar "numa grande forma" e felicitou a atleta do Sporting pela vitória. "Demos todos o nosso melhor. O meu objectivo era ganhar, mas a Jéssica foi mais forte", disse.

O desafio "Campeões do último quilómetro", que visava premiar os atletas masculino e feminino mais rápidos a completarem o último quilómetro, foi vencido por Emanuel Rolim, no sector dos homens, com 02m27s, enquanto Jéssica Augusto foi a vencedora entre as mulheres, com 02m54s.

