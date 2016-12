Martin Schulz estará fora da corrida a chanceler

Martin Schulz, o presidente do Parlamento Europeu que está de regresso à política alemã, não espera concorrer como candidato social-democrata (SPD) a chanceler no próximo ano, noticia esta sexta-feira a revista alemã Der Spiegel.

PUB

Se se confirmar, a decisão de Schulz abre caminho para que o presidente do SPD, Sigmar Gabriel, seja o candidato do partido a desafiar a chanceler conservadora Angela Merkel a um quarto mandato no próximo ano.

A Alemanha terá eleições parlamentares em Setembro.

PUB

O Spiegel, sem citar fontes, diz que Shultz deu indicações a pessoas próximas antes do Natal de que já não estaria à espera de ser o candidato da SPD a chanceler.

Quando Schulz anunciou a saída da presidência do Parlamento Europeu para regressar à política alemã, os analistas consideraram que o alemão teria na mira concorrer ao cargo agora ocupado por Angela Merkel.

PUB