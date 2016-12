Polis Litoral Norte abre concurso para obras de 2,4 milhões em Viana e Esposende

A sociedade Polis Litoral Norte abriu concurso público para a empreitada de requalificação da praia da Amorosa, Viana do Castelo, no valor de mais 1,1 milhões de euros. De acordo com o anúncio publicado em Diário da República, a intervenção de protecção e reforço do sistema costeiro na freguesia de Chafé, tem um prazo de execução de 210 dias.

Foram também publicados esta sexta-feira os concursos públicos de duas intervenções de consolidação da costa no concelho de Esposende, num valor global superior a 1,3 milhões de euros. Em causa está a empreitada de protecção e reabilitação do sistema costeiro na Praia da Bonança, na União de Freguesias de Apúlia e Fão, no concelho de Esposende, também com um prazo de execução de 210 dias, e uma intervenção de alimentação artificial das praias adjacentes à foz do rio Cávado, estimada em mais de 287 mil euros e com um prazo de execução de 120 dias.

Todas as intervenções, segundo aquela sociedade enquadra-se na "prevenção do risco do Plano Estratégico", no âmbito das "medidas correctivas de erosão costeira e defesa costeira" e tem como objectivo principal "a manutenção e reposição das condições naturais do ecossistema costeiro que assegurem a sua estabilidade biofísica por via da renaturalização de áreas degradadas, recuperação, reforço e fixação dos sistemas dunares, visando a prevenção de risco".

Criada em 2009, a sociedade prevê obras de reabilitação numa faixa costeira de 50 quilómetros, integrando ainda as zonas estuarinas dos rios Minho, Coura, Âncora, Lima, Neiva e Cávado, numa extensão de, aproximadamente, 30 quilómetros. A área de intervenção totaliza cerca de cinco mil hectares e integra o Parque Natural do Litoral Norte.

Já esta quinta-feira a Polis Litoral Norte tinha lançado uma série de outros concursos, que incluem a modernização do portinho de Castelo de Neiva e a requalificação da mata nacional da Gelfa, em Caminha.

