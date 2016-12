Bruno de Carvalho anuncia recandidatura à presidência do Sporting

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, confirmou nesta quinta-feira que será candidato a um novo mandato à frente do clube.

“Decidi manter a intenção – que, diga-se, em nenhum momento neguei – de me recandidatar a um novo mandato como presidente do Sporting Clube de Portugal”, escreveu Bruno de Carvalho na sua página no Facebook.

Este anúncio de Bruno de Carvalho põe fim ao pequeno tabu criado nas últimas semanas, em que o actual presidente evitou confirmar que seria candidato.

As eleições para a presidência do Sporting estão agendadas para 4 de Março e Bruno de Carvalho terá pelo menos um adversário: Pedro Madeira Rodrigues, que se apresentou esta semana como candidato.

Eleito presidente há quatro anos, Bruno de Carvalho diz que se recandidata depois de ter feito uma reflexão. “Quando cheguei ao Sporting CP, nas circunstâncias que são por todos conhecidas, o clube estava numa situação muito difícil do ponto de vista económico e financeiro. Fizemos a reestruturação necessária que, todos reconhecem, foi um sucesso e devolveu o Sporting CP ao terreno da credibilidade e do respeito externo”, diz o actual presidente, elencando várias marcas do seu mandato, desde o lançamento das obras de construção do Pavilhão João Rocha à conquista da Taça de Portugal e Supertaça no futebol.

“E, neste tempo de reflexão, fui capaz de identificar não apenas o que correu bem mas também aquilo que fizemos menos bem e que carece, naturalmente, de ser melhorado”, diz ainda na nota publicada no Facebook, sem, no entanto, especificar a que aspectos se refere.

Bruno de Carvalho diz ainda que "começar de novo seria um retrocesso fatal” e critica novamente o facto de as eleições se realizarem a meio da época desportiva. “Não concordo, nunca concordei e já o disse, mas é isto que dizem os estatutos que são, como todos sabemos, a Constituição do clube e por isso têm que ser respeitados.”

