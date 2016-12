Parque natalício Perlim, na Feira, ultrapassa cem mil visitantes

O parque temático Perlim, dedicado ao Natal e localizado em Santa Maria da Feira, atingiu cem mil visitantes, indicou esta quarta-feira a organização, que diz tratar-se de um novo e "absolutamente inimaginável" recorde.

"Há anos festejamos o visitante 40 mil, depois o 80 mil e o objectivo cem mil era absolutamente inimaginável. Isto prova a maturidade do evento que vai na nona edição", disse à agência Lusa o diretor geral da empresa municipal Feira Viva, Paulo Sérgio Pais.

Em 2014, Perlim tinha alcançado 81.142 pessoas, sendo esse até à presente edição o recorde absoluto de afluência, mas no último dia 22 o parque recebeu, após 16 dias, 82.700 pessoas. Hoje, a três dias do fecho, a organização registou o visitante número cem mil.

Simbolicamente será atribuído a uma família um 'voucher' com entradas gratuitas em 2017, quer para Perlim, quer para a Viagem Medieval, evento que se realiza no verão, bem como uma tela com a inscrição "Perlim - 100 mil", numa cerimónia presidida esta tarde pelo presidente da câmara local.

Esta "aldeia natalícia" que é "presidida" pelo Pai Natal e cujo castelo, localizado na zona histórica de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, acolhe por estes dias a Cinderela, tem 16 áreas temáticas, espetáculos, uma pista de trenós e outra de 'snowtubing', bem como uma árvore de Natal com 15 metros de altura, entre outras diversões.

