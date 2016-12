Pedro Madeira Rodrigues critica "calendário curto" até às eleições do Sporting

O candidato Pedro Madeira Rodrigues criticou esta quarta-feira a data das eleições para os órgãos sociais do Sporting, oficializada para 4 de Março de 2017 pelo presidente da mesa da Assembleia-Geral do clube, Jaime Marta Soares.

PUB

Numa mensagem enviada às redacções, o único candidato assumido até ao momento à presidência dos "leões" considerou que a escolha deste dia para o acto eleitoral, embora respeite os estatutos e seja aceite "com naturalidade", deixou pouco tempo até à votação.

"Constatámos que as eleições foram marcadas com o menor prazo possível dentro do previsto nos estatutos. É um calendário curto, mas é o calendário que o presidente da Assembleia-Geral decidiu escolher", referiu.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para Pedro Madeira Rodrigues, este agendamento das eleições é também um reconhecimento de "uma candidatura forte, unida e devidamente preparada para ir até ao fim" do processo eleitoral.

"Queremos ganhar as eleições e sabemos que há uma larga maioria de sportinguistas que não se revê neste estilo de liderança e que terá no nosso projecto uma alternativa de confiança", acrescentou o gestor, de 45 anos, que apresentou a sua candidatura na terça-feira.

O candidato à presidência do Sporting referiu ainda que "nos primeiros dias de Janeiro" irá apresentar "as linhas mestras do programa" e as pessoas que o irão acompanhar nas listas para os órgãos sociais do clube.

PUB