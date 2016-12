Bloco de Esquerda questiona Câmara de Tondela sobre medidas a aplicar em ETAR

O Bloco de Esquerda (BE) anunciou esta terça-feira que vai pedir à Câmara de Tondela informações sobre as medidas a aplicar na Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) da Mata e da Estação Elevatória de Molelos.

PUB

"A Comissão Coordenadora Distrital de Viseu vai questionar o executivo camarário [de Tondela] sobre que medidas em concreto vai aplicar, quando as prevê aplicar e qual a estimativa para que a situação esteja totalmente resolvida", aponta.

Em comunicado, o BE de Viseu explica que a Câmara de Tondela se tinha comprometido a limpar toda a envolvência da estação elevatória de Molelos e dotá-la de todos os equipamentos necessários ao seu correcto funcionamento, bem como a substituir todos os elementos corroídos da ETAR da Mata por elementos novos e compatíveis.

PUB

Este compromisso do Município de Tondela surgiu depois de uma visita técnica da APA/ARH Centro (Agência Portuguesa do Ambiente), que "confirmou que a estação elevatória de Molelos não estava a funcionar correndo o efluente pelas imediações da estrutura para as linhas de água existente e a ETAR da Mata apresenta deficiente ou mesmo ausência de funcionamento".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na sequência desta visita, que ocorreu a 16 de Novembro, "a APA/ARH Centro levantou um auto de notícia ao Município de Tondela". O funcionamento deficiente da ETAR da Mata e da Estação Elevatória de Molelos tinha sido denunciado pela acção cidadã e pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, em colaboração com a Comissão Coordenadora Distrital de Viseu no início de Novembro.

Na altura, o BE questionou o Ministério do Ambiente sobre a degradação do estado de qualidade da água do Rio Criz e do deficiente funcionamento, ou mesmo ausência de funcionamento, da ETAR da Mata e da Estação Elevatória de Molelos. Na nota enviada nesta terça-feira à comunicação social, os bloquistas sublinham, ainda, que pretendem que "seja criado um Plano de Manutenção Regular e Preventiva para todas as infra-estruturas da rede de saneamento, de forma a evitar que situações idênticas se repitam".

No seu entender, este tipo de situações traz "graves danos para a qualidade da água e para o meio ambiente em geral, bem como para o erário público, que tem em mãos um grande investimento para responder ao estado terminal a que chegaram as infra-estruturas, com cerca de dez anos, por falta de manutenção".

PUB