Madeira Rodrigues: "Larguei tudo pelo Sporting. Vou até ao fim e vou ganhar"

Pedro Madeira Rodrigues tornou nesta terça-feira oficial a sua candidatura à presidência do Sporting, cujas eleições estão agendadas para o mês de Março de 2017. Sozinho, prometendo para breve o anúncio dos nomes de quem o acompanha, Madeira Rodrigues prometeu "rigor nas contratações e nas dispensas", "a formação do clube sempre na frente", "eclectismo" e, tudo isto "com sustentabilidade financeira".

Garantindo que vai até ao fim, assegurando que deseja que Jorge Jesus se mantenha como treinador da equipa de futebol, Madeira Rodrigues disse que decidiu avançar para as eleições "no dia em que o Benfica perdeu com o Marítimo".

"Para voltarmos a ver o nosso clube sempre na frente, quero e vou ser o presidente do Sporting", declarou na conferência de imprensa em que anunciou a sua candidatura.

Deixando no ar a ideia de que o actual presidente "leonino" é um dos responsáveis pelo clima tenso que se vive no futbeol nacional, madeira Rodrigues disse que irá contribuir "para que o futebol não seja um espaço de permanente quezília".

Como principais problemas do Sporting no presente apontou a "ausência de um projecto desportivo e de um modelo de gestão".

