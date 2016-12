Equipa de futebol em barco que naufragou no Uganda

Uma embarcação com 45 pessoas a bordo naufragou no lago Alberto, Uganda. Do total dos passageiros, apenas 15 foram resgatados com vida e há já nove mortes confirmadas, desconhecendo-se se entre as vítimas se encontram elementos de uma equipa de futebol.

Em Novembro 71 pessoas perderam a vida na queda de um avião, que vitimou a maior parte da comitiva da Chapecoense. Em menos de um mês, a tragédia voltou a tocar o mundo do desporto, desta vez em África e na água. Um barco que levava uma equipa de futebol e alguns adeptos para um jogo particular em Runga, um distrito ugandês, naufragou. As autoridades confirmaram já a morte de nove dos passageiros. Continuam desaparecidas 21 pessoas e 15 foram salvas.

Os primeiros indícios apontam o excesso de peso como causa para o afundamento da pequena embarcação que transportava os jogadores e os seus adeptos.

Em declarações à AFP, o comandante da polícia ugandense afirmou: “Sobrecarregaram excessivamente o barco.” Além disso, aquele responsável referiu que alguns testemunhos davam conta de que “a maioria dos passageiros estava bêbeda”, provocando instabilidade na embarcação.

