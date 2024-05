Uma semana com os media, dia 1: última chamada para uma matiné especial

A edição deste ano da Operação 7 Dias com os Media tem início, às 14h30 de hoje, com a exibição do filme francês Uma turma difícil (título original Les Héritiers), de Marie-Castille Mention-Schaar. O auditório da Escola Secundária Vergílio Ferreira, em Lisboa, acolhe a sessão, acessível também à distância (streaming no canal Youtube do GILM). A tarde prossegue com um debate enquadrado, como o próprio filme, no tema escolhido, em 2024, para a iniciativa anualmente promovida pelo GILM-Grupo Informal sobre Literacia Mediática: “Discursos de ódio e Paz em Tempos de Guerra”.

A Operação 7 Dias com os Media está aberta à participação da população em geral. A edição deste ano foi apresentada numa inspiradora sessão que teve lugar no início do ano.