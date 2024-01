Operação 7 Dias com os Media apresentada na terça-feira

“Discursos de ódio PAZ em tempos de guerra”. Está dado o mote para a edição deste ano da semana portuguesa dedicada à promoção da educação para os media e da literacia mediática: a Operação 7 Dias com os Media, na qual estão convidados a participar todos os cidadãos, seja em contexto escolar ou profissional ou a título pessoal.

A iniciativa, de acesso livre, é apresentada na terça-feira, 23 de janeiro, no auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro, em Lisboa (Telheiras), entre as 14h30 e as 17h00. À divulgação de dados da Internet Segura segue-se um debate, moderado pelo jornalista Francisco Sena Santos, com intervenções de António Mateus, jornalista da RTP; Maria Inácia Rezola, Comissária Executiva da Comissão Comemorativa 50 Anos 25 de Abril; Marisa Torres da Silva, Professora da FCSH / Universidade Nova; uma jogadora de futebol da Seleção Nacional e Tomás Grencho, da Linha Internet Segura (programa).

Como acontece sempre, o dia 3 de maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, marca o arranque da semana dos “7 Dias com os Media", que se prolonga até 9 de maio. Promovida pelo GILM (Grupo Informal sobre Literacia Mediática), esta operação pretende “um número crescente e diversificado de participantes”, interessados em divulgar “projetos/atividades e iniciativas dos mais diversos temas que tenham como objetivo a promoção e desenvolvimento do conhecimento sobre o universo dos media” e a forma como nos relacionamos com eles.

O tema de 2024, adianta a nota de imprensa, “propõe uma reflexão crítica e a abertura para múltiplas abordagens, incluindo: discursos de ódio nas redes sociais; os media e o jornalismo na promoção dos discursos de paz; os limites da liberdade de expressão em democracia; a responsabilidade individual na produção e partilha de conteúdos online; o poder das narrativas visuais na sensibilização para a paz; inteligência artificial e manipulação da realidade.

O evento de lançamento da Operação 7 Dias com os Media 2024 é transmitido online, no canal YouTube do GILM.