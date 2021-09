Nasceu o LEME, o facilitador de educação para os media

Literacia e Educação Mediática em Linha. Ou LEME, em versão reduzida, e que é a partir desta quarta-feira a nova plataforma de agregação de conteúdos e de recursos de literacia mediática – https://leme.gov.pt/. O objectivo principal é o de “facilitar de forma amigável a função dos educadores e dos professores do ensino pré-escolar e secundário, na exploração de aprendizagens relacionadas com os media”. As palavras são de Nuno Artur Silva durante a apresentação do LEME em plataforma virtual. O secretário de Estado do Cinema Audiovisual e Media acredita ser “crucial colocar no centro das preocupações” uma ferramenta como esta, que “atenda às necessidades de elevação dos níveis de literacia mediática dos alunos do século XXI”.

O tema da literacia mediática é de grande importância para os estudantes, já que “menos de metade dos jovens não distingue factos de opiniões”, como refere Andreas Schleider, director da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico para a Educação, na apresentação do relatório “Leitores do séc. XXI: desenvolver competências de leitura num mundo digital”. O documento teve como objecto de estudo estudantes de 15 anos de 79 países e foi elaborado a partir do PISA 2018 .

O LEME é da iniciativa do secretário de Estado Adjunto e da Educação, João Costa, e do secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva. Os vários géneros de recursos de literacia mediática disponibilizados foram seleccionados e organizados por um grupo de trabalho multidisciplinar coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros e composto por investigadores, professores, formadores, jornalistas e representantes de instituições públicas (e entre os quais se inclui o PÚBLICO na Escola, projecto de literacia mediática do PÚBLICO.

Nuno Artur Silva sublinhou a natureza do LEME como sendo “um trabalho em progresso, será sempre algo não definitivo”. “Pretendemos que se mantenha em constante evolução, integrando sempre e disponibilizando com regularidade as novidades nacionais e internacionais que forem surgindo nesta matéria”, disse. O projecto será avaliado em breve, para efectuar os ajustes necessários à sua eficácia junto de estudantes, professores e encarregados de educação.

Avalanche de conhecimento, em vez de desinformação

No momento de acesso ao LEME, os utilizadores poderão aceder a vários tipos de conteúdo, como áudios, audiovisual, páginas web, jogos e planos de actividades. Os conteúdos da plataforma estão de acordo com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e com a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. O Referencial de Educação para os Media e o Aprender com a biblioteca escolar estão, também, incluídos nas referências teóricas do LEME.

João Costa, secretário de Estado Adjunto e da Educação, pretende que este projecto “seja a construção de um conjunto de recursos de apoio à prática nas escolas, aos próprios alunos, às suas famílias, para concretizar alguns princípios fundamentais do nosso currículo nacional”. O governante acredita na bondade de ter a informação ao alcance de um “clique”, “mas coloca-nos numa posição de desvantagem, porque não se sabe se a informação é boa”.

“Queremos transformar a avalanche de informação numa avalanche de conhecimento. Saber analisar fontes, analisar o que se lê. Tudo isto é ensinável, podemos aprender. A capacitação para a cidadania é uma das dimensões fundamentais do nosso sistema educativo”, acrescentou João Costa, no encerramento da apresentação.

A literacia mediática e a educação para os media são ferramentas cada vez mais importantes no combate à má informação e às notícias falsas. Saber distinguir factos de opinião, compreender a informação recebida, desenvolver espírito crítico e ganhar competências para aceder e partilhar informação (sobretudo nas redes sociais) são, assim, alguns dos principais objectivos do LEME.