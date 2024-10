Mar da Palha e Margem Certa vencem Concurso de Jornais Escolares

Margarida Loforte tinha acabado de chegar à Escola Secundária Emídio Navarro, em Almada, para começar a estudar artes, no 10.º ano. Passeava com “uma rapariga que mal conhecia” e levava debaixo do braço o livro de contos de Franz Kafka. Foram abordadas em “estilo de emboscada”: “Vocês são especificamente o que eu ando à procura”, disse-lhes um adulto. Esse adulto, o ator João Tempera, procurava alunas que quisessem juntar-se ao jornal Mar da Palha. Um ano depois, Margarida recorda como tudo começou depois de saber que venceram o Concurso Nacional de Jornais Escolares 2023/24, iniciativa do PÚBLICO na Escola, na categoria A - Melhor Jornal de Agrupamento. E este não é o único motivo de festa em Almada: também Margem Certa, vencedor na categoria B - Melhor Jornal de Escola, é deste concelho.

Coordenado pelo professor Luís Maia, o Margem Certa é uma estreia no pódio de melhores jornais. Mas apesar de ter nascido recentemente, depois de o professor ter começado a dar aulas na Escola Secundária Cacilhas-Tejo, já tinha vencido no ano passado com o Melhor Trabalho sobre Liberdade. “Parece um bocado irrealista: o jornal da minha escola ganhou um prémio nacional. Quando soube fiquei surpreendida e feliz, é uma honra”, partilha a aluna Sara Faquineu, colaboradora regular.