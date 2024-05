“Jovens, redes sociais, desinformação e intolerância”. O que temos a dizer?

O encontro encerra a edição deste ano da Operação 7 Dias com os Media e junta em Vila Nova da Barquinha intervenientes, muitos dos quais alunos, de vários pontos do país para debates, conversas, workshops... “Desenvolver a perceção nos públicos em idade escolar sobre os riscos da utilização excessiva das redes sociais como fontes de informação”, sensibilizar os jovens para a importância do jornalismo e “contextualizar a desinformação como ameaça à democracia e aos valores fundadores da Europa” são alguns dos objetivos da iniciativa, organizada pela Direção-Geral da Educação, com vários parceiros.

Num ano em que a Operação “7 Dias com os Media se ocupa da questão dos discursos de ódio e paz em tempos de guerra, o programa do 7.º Encontro Nacional de Educação para os Media reforça essa tónica, dano lugar a abordagens diversas enquadradas no tema: “Jovens, redes sociais, desinformação e intolerância”.

Quem não puder deslocar-se ao Agrupamento de Vila Nova da Barquinha tem oportunidade de acompanhar o encontro online. As inscrições podem ser feitas até às 14h00 do dia 8 de maio, quarta-feira.

A Operação “7 Dias com os Media”, promovida pelo GILM-Grupo Informal sobre Literacia Mediática, “é uma operação nacional anual que pretende sensibilizar para o papel e lugar que os media ocupam no quotidiano dos indivíduos e das sociedades”. Todos os interessados em participar “terão de desenvolver uma iniciativa, individual ou em grupo, que se relacione com o universo dos media”, lê-se na apresentação da iniciativa.

A semana termina no dia 9 de maio, mas não necessariamente as atividades nela inscritas. Ou seja, os interessados em participar podem registar o que se propõem fazer, concretizando-o depois em data posteriores. Como participar? Consultando, primeiro, a informação disponibilizada no site do GILM.

Quem pode participar? Todos, como sempre. Escolas, associações, bibliotecas, clubes, meios de comunicação social, universidades, famílias, entre outros interessados na temática.