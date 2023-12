Este ano, a novidade chama-se “Liberdade” — tema do estreante Prémio 25 de Abril e também de um momento especial no programa da entrega de prémios do Concurso Nacional de Jornais Escolares 2022-23: "Abril no jornalismo escolar" - conversa com o almirante Martins Guerreiro. O auditório do PÚBLICO, em Lisboa, acolhe os 11 vencedores na manhã de terça-feira, 5 de dezembro, Dia da Literacia Mediática no jornal.

O Concurso Nacional de Jornais Escolares é uma iniciativa do PÚBLICO, através do projeto de educação para os media Público na Escola. Os dez prémios atribuídos — aos melhores jornais de escola e de agrupamento, à melhor reportagem e ainda outros cinco prémios especiais — totalizam, nesta edição, 9500 euros. Patrocinam-nos o Ministério da Educação, a Fundação Belmiro de Azevedo, a Porto Editora, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, o Plano Nacional das Artes e a Comissão Comemorativa 50 anos 25 de Abril, além dos promotores do concurso.

A entrega tem início às 10h30, com transmissão em direto.