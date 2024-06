Caderno especial com os trabalhos dos alunos vencedores do “Vamos fazer um plano”

As alunas e os alunos vencedores do concurso "Vamos fazer um plano" acabam de ver os seus trabalhos publicados neste caderno especial de 16 páginas que integra a edição do PÚBLICO de 20 de junho de 2024. A iniciativa distingue trabalhos, pensados para ocupar duas páginas de jornal, com temas de cultura. Aberta à participação de estudantes do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário, é promovida pelo PÚBLICO na Escola e pelo Plano Nacional das Artes.