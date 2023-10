Aprender a fazer jornais digitais na plataforma TRUE

É a grande novidade do PÚBLICO na Escola neste arranque de ano letivo: uma plataforma gratuita de criação de jornais escolares digitais, de seu nome TRUE. Esta ferramenta de backoffice passou a estar disponível após ter sido apresentada no dia 14 de setembro, no Porto, e agora há mais uma oportunidade para saber como utilizá-la. No próximo dia 27 de outubro, sexta-feira, das 11h00 às 12h00, Bárbara Simões, jornalista e coordenadora do PÚBLICO na Escola, irá explicar passo a passo como criar e gerir um jornal escolar TRUE, num webinar organizado pela Direção-Geral da Educação (DGE).

O webinar “Como fazer Jornais Escolares na Plataforma TRUE” integra as atividades da DGE para a Semana Global da Literacia Informativa e Mediática 2023, promovida pela UNESCO, e tem como principais destinatários docentes e alunos que se queiram iniciar no jornalismo escolar ou que desejem dar uma nova vida ao jornal que já têm. Membros de clubes de jornalismo, jovens jornalistas de jornais escolares, newsletters, revistas ou apenas curiosos pelo tema: é para vocês. Será uma hora dedicada a todas as questões práticas mais importantes a ter em conta — desde o momento de criação do jornal até à sua personalização, gestão de utilizadores, escrita e publicação de conteúdos, e posterior partilha. Depois do webinar, qualquer participante estará apto a lançar-se nesta aventura.

Além de Bárbara Simões, também estarão presentes elementos da equipa do jornal escolar "Notícias de Sophia", do Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner, de Arcozelo (Vila Nova de Gaia). Este jornal, que já existia em papel e que se quis estrear no mundo digital com a plataforma TRUE, tendo integrado a fase-piloto do projeto, partilhará a sua experiência.

Foto O webinar será transmitido na plataforma de videoconferências Zoom. DR

A participação no webinar é gratuita, estando apenas dependente de inscrição através de um link. De acordo com a DGE, não haverá lugar à emissão de certificado.

TRUE - Trustworthy news and Related content for a Unified writing Environment é um projeto que junta o PÚBLICO, a empresa de tecnologias digitais MOG e a Universidade de Aveiro. Contou com um período de testes com escolas/agrupamentos de escolas de Arcozelo, Porto, Évora e Cacilhas (Almada). Agora está aberto à participação de todos os estabelecimentos dos ensinos básico e secundário. O primeiro contacto é feito através do site do PÚBLICO na Escola.