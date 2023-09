O jornalismo escolar em debate no Porto e uma nova plataforma para fazer jornais

O arranque do novo ano letivo está à porta e com ele chegam notícias do mundo do jornalismo escolar. No próximo dia 14 de setembro, pelas 14h30, a Biblioteca Municipal Almeida Garrett, no Porto, recebe a conferência “O Jornalismo escolar hoje”, uma iniciativa do PÚBLICO na Escola que será também evento de apresentação da plataforma de criação de jornais digitais TRUE — um projeto do PÚBLICO, da empresa de tecnologias digitais MOG e da Universidade de Aveiro.

A plataforma, de acesso gratuito (solicitado através do site do PÚBLICO na Escola), será dada a conhecer logo ao início da tarde. Os participantes acompanharão o processo de criação de um jornal escolar, desde o início até à publicação de notícias neste backoffice que alunos e professores dos ensinos básico e secundário podem agora começar a utilizar. Que nome dar ao jornal, qual o logo, que template e cores escolher? Quantas fotos por notícia? E em que formato? Onde aparecem os vídeos que carregamos?

Segue-se uma mesa-redonda com professores e alunos dos agrupamentos de escolas Abade de Baçal (Bragança), Cerco (Porto) e Diogo de Macedo (Gaia). A conversa será moderada pela jornalista e coordenadora do PÚBLICO na Escola Bárbara Simões e irá cruzar as experiências e perspetivas dos participantes em matéria de jornalismo escolar.

A finalizar a conferência, organizada com os Museus e Bibliotecas do Porto, uma intervenção do escritor Rui Zink sobre o jornalismo escolar como espaço, e experiência, de liberdade. O evento é aberto a todos os professores, alunos e interessados no jornalismo que se faz nas escolas. ​

O jornalismo escolar de hoje ainda vive no papel, mas é cada vez mais digital. Foi com essa realidade em mente, e tendo em consideração os desafios que quem está no terreno vai encontrando, que se pensou e desenvolveu a plataforma TRUE. Depois de um período de testes com quatro escolas-piloto — em Arcozelo (Gaia), Porto, Évora e Cacilhas (Almada) — a plataforma passa a estar aberta a toda a comunidade escolar neste novo ano letivo. Uma vez criado o jornal, o processo é da inteira autonomia e responsabilidade da equipa que o gere.

Para quem entra na plataforma, a apresentação do backoffice parece-se em muito com a de qualquer jornal profissional, com adaptações à realidade escolar. E como nesses jornais profissionais, também aqui existem diferentes níveis de acesso dentro da equipa de jovens jornalistas e professores — autores, editores e administradores. Na plataforma TRUE, as notícias do PÚBLICO terão acesso aberto. Haverá ainda possibilidade de anexar notícias relacionadas, bem como de pesquisar notícias de outros órgãos de informação, tendo a credibilidade em conta nos parâmetros de seleção.

O PÚBLICO na Escola é um projeto de educação para os media do PÚBLICO, em parceria com o Ministério da Educação e a Fundação Belmiro de Azevedo. Fomentar a criação de jornais escolares e estimular a prática de um jornalismo escolar crítico e de qualidade integram as suas prioridades desde o início. Promove, todos os anos, o Concurso Nacional de Jornais Escolares; os vencedores da edição 2022-23 serão anunciados no final do próximo mês de outubro.