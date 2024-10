Mais de 200 registos no primeiro ano da plataforma TRUE

Há um pouco de tudo. Veteranos e estreantes. Dinâmicos e com bom ritmo de publicação, outros com dificuldade em arrancar. Mas pelo menos uma coisa têm em comum: escolheram ser ou passar a ser feitos na plataforma TRUE, uma ferramenta de criação de jornais escolares posta ao serviço de professores e alunos em setembro do ano passado. O número de pedidos de acesso com registo concluído ultrapassa agora as duas centenas — 219 no dia 30 de outubro, com mais exatidão, correspondentes a outros tantos jornais ou revistas.

Um número que para o diretor do PÚBLICO, David Pontes, revela não só a vontade que as escolas têm de fazer jornais escolares como a boa avaliação que fazem da utilidade desta plataforma para concretizarem os seus projetos.

Resultado de um projeto conjunto do PÚBLICO, da Universidade de Aveiro e da empresa de tecnologias digitais MOG, a plataforma TRUE é de utilização gratuita, mediante registo através do site do PÚBLICO na Escola. Apresentada no início do ano letivo anterior, manteve, a seguir ao “pico” expectável nas primeiras semanas, um ritmo de procura constante ao longo do ano que se seguiu, bem como a dispersão geográfica dos interessados, distribuídos nesta altura por cerca de 90 concelhos.

À semelhança da proveniência, também o estado em que se encontram as duas centenas de jornais apresenta grande diversidade, com publicações em funcionamento pleno, em desenvolvimento ou inativas. Para ajudar a contornar difuldades, o PÚBLICO na Escola promove, neste ano letivo, 50 mentorias específicas para o universo TRUE.

Para já, ficam as resposta a algumas das dúvidas mais comuns neste primeiro ano:

Uma escola pode ter mais do que um jornal TRUE?

Claro que sim, desde que a cada um deles corresponda, no registo, um endereço de email distinto. Há jornais de turma, de escola, de agrupamento, temáticos...

A plataforma será sempre gratuita?

Sim.

Um jornal aqui criado pode ficar confinado à escola, ao agrupamento, àquela comunidade educativa?

Não, de todo. É um jornal. E digital. Tem o seu url (partilhável), pode ser lido por todos os interessados.

É possível aceder à plataforma apenas para experimentar, sem haver ainda jornal?

Não. O registo é para o jornal. E o jornal já tem de ter nome, pelo menos; esse campo é definitivo. Já o logótipo pode ser provisório. Para ter uma ideia de como tudo funciona, encontra-se disponível a gravação do webinar “Como fazer um jornal escolar na plataforma TRUE”, realizado em parceria com a Direcção-Geral da Educação.

O PÚBLICO pode ser responsabilizado pelos conteúdos divulgados nestes jornais TRUE?

Não. Concluído o acesso, os conteúdos são da inteira responsabilidade dos utilizadores (termos e condições da plataforma em https://static.publico.pt/files/true/docs/termos-condicoes-true.pdf).