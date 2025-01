Carneiro e Brilhante Dias incomodados com “léxico” de Pedro Nuno sobre imigrantes

O líder do PS rebate críticas e garante união no partido. Ana Gomes defende o secretário-geral, aponta culpas a Costa e diz que os socialistas já deviam ter assumido os erros “há muito tempo”.

As críticas de Pedro Nuno Santos ao regime de manifestações de interesse criado pelo Governo de António Costa e as suas declarações em relação ao respeito pela cultura que considera dever ser exigido aos imigrantes que venham para Portugal incomodou dois ex-governantes socialistas. José Luís Carneiro criticou as declarações do secretário-geral do PS na entrevista ao Expresso, garantindo que só podem assentar “em pressupostos errados”, enquanto Eurico Brilhante Dias admite que “o léxico usado” por Pedro Nuno Santos “o deixa incomodado”. Em reacção, Pedro Nuno Santos assegura que o partido está “alinhado” no essencial e tem o apoio de Ana Gomes, que elogia a coragem demonstrada pelo líder socialista ao reconhecer os erros da governação do PS.