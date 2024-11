Devendra Banhart, o artista visual: mantras para “fazer o tempo desaparecer”

Offering Cloud of Scattered Genitalia é a primeira exposição em Portugal do artista mais conhecido pela sua música. Está em Serralves.

Devendra Banhart havia acabado de entrar na idade adulta quando fez os mais antigos dos trabalhos que compõem Offering Cloud of Scattered Genitalia, exposição que tanto exibe uma série de desenhos e pinturas deste ano como faz uma pequena retrospectiva da obra visual do americano-venezuelano (inaugurada na passada quinta-feira no Museu de Serralves, no Porto, esta é a primeira mostra em solo nacional de alguém que é mais conhecido pela sua música — está, aliás, habituado a pisar os palcos portugueses). Esses primeiros trabalhos são pequenos desenhos feitos em páginas arrancadas de livros; fazem parte de uma série chamada Monuments.