Construção de hotel em monumento classificado pode ser alerta para revisão de regras de protecção

A transformação num hotel do Paço de Curutelo, monumento em Ponte de Lima com origem no século XII, está a gerar forte contestação. O empreendimento, da responsabilidade do grupo Vila Galé, visava reabilitar o património, mas as obras estão a descaracterizar o monumento, classificado como imóvel de interesse público em 1977. O eco das críticas já resultou no embargo de parte da obra, mas o Ministério da Cultura reconhece que o impacto é já “irreversível” e admite ser necessário rever as zonas de protecção para monumentos com classificações antigas. Os contestatários esperam que o incidente seja um marco para a transformação do paradigma de protecção do património cultural no país.

