Portugal depois do Euro 2024, que futuro?

O Euro 2024 acabou. Já não interessa para nada, venha o mercado de transferências e a pré-época do futebol português. É assim que o país olha para este Europeu de futebol desde que a selecção portuguesa foi eliminada há cinco dias pela França nos penáltis. O Euro simplesmente desapareceu das nossas vidas. Claro que o Euro ainda está a acontecer na Alemanha, mas sem Portugal. Aliás, os portugueses já se vieram todos embora, os jogadores, os treinadores, os dirigentes, os árbitros, e os jornalistas. Já foi desmontado o arraial português no Euro.

Como acontece sempre nestas coisas, a pergunta recorrente é: e agora? Será por aqui que vamos em mais um episódio de “O pé direito do Éder”, que, só para este episódio, também podia ter o nome de “O penálti ao poste do João Félix”, “A previsibilidade de Roberto Martínez” ou “O lugar cativo de Cristiano Ronaldo”. Futuro é a palavra-chave deste episódio, o futuro imediato e o futuro a médio prazo da selecção nacional.

