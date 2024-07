Lamine Yamal é o mais novo de sempre a marcar num Europeu

Avançado espanhol fez o primeiro golo da selecção na reviravolta diante da França, nas meias-finais do Euro 2024.

O espanhol Lamine Yamal tornou-se nesta terça-feira no mais jovem futebolista da história a marcar na fase final de um Campeonato da Europa de futebol, ao apontar o primeiro golo no triunfo frente à França (2-1), nas meias-finais do torneio.

Com somente 16 anos e 362 dias, o talento do Barcelona "bailou" em frente à defesa francesa e, à entrada da área, atirou em arco perto do ângulo. Um remate indefensável. Um golo que, então, valeu o empate 1-1, ao 21.º minuto.

O anterior registo pertencia ao suíço Johan Vonlanthen, que no Euro2004, em Portugal, também marcou à França, com 18 anos e 141 dias, superando, na altura, o inglês Wayne Rooney, com 18 anos e 237 dias, quatro dias antes diante precisamente dos helvéticos.

Na seleção "roja", o mais jovem a marcar era, até hoje, Cesc Fábregas, no Euro2008, com 21 anos e 37 dias.

Na sua estreia neste Europeu, diante da Croácia, Yamal já tinha escrito o nome na história como o titular mais jovem na fase final do torneio, com 16 anos, 11 meses e dois dias.

A nível mundial, destronou Pelé como o mais precoce a disputar uma meia-final de uma grande competição, pois o brasileiro, no Mundial de 1958, na Suécia, competiu com 17 anos e 144 dias, marcando, também à França, três golos no triunfo "canarinho", por 5-2.