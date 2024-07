Iniciativa Liberal: Rui Rocha, líder reforçado ou a prazo?

O líder dos liberais pode suspirar de alívio com a tranquila convenção? E faz sentido a IL aliar-se à AD nas autárquicas?

A Iniciativa Liberal saiu, neste fim-de-semana, da sua VIII Convenção Nacional dividida quanto à forma de alcançar o objectivo de continuar a crescer, mas sem uma oposição interna com força para ameaçar a liderança de Rui Rocha. O líder dos liberais pode suspirar de alívio com a tranquila convenção? E faz sentido a IL aliar-se à AD nas autárquicas?

