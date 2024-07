Aline Domingues, a menina de Uva

Neste episódio do podcast Rostos da Aldeia vamos até à aldeia de Uva, nos concelho de Vimioso, conhecer Aline Domingues, uma licenciada em biologia, e especializada em fermentação, que quis experimentar a agricultura e a enologia.

Aline nasceu e cresceu em Paris, mas apaixonou-se por Uva, terra dos avós onde sempre ia passar férias. Foi com as vinhas velhas do avô que quis criar o seu próprio vinho. E foi em Uva que conheceu Emanuele, um italiano que trabalhava como voluntário na aldeia, e com quem hoje está a construir um ninho, e a educar o filho. Olmo foi primeiro bebé nascido na aldeia desde há mais de 20 anos.

O podcast está disponível na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e nas restantes plataformas.

A plataforma Rostos da Aldeia é um projecto da jornalista Luísa Pinto, do blogger Filipe Morato Gomes, do videógrafo Tiago Cerveira e do compositor Daniel Pereira Cristo. A locução é de Sónia Borges.