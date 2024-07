Novos Talentos FNAC 2024: A celebração de uma nova geração de artistas

Tiago Santos (Cinema)

Tiago nasceu em Lisboa, em 2005, e estuda Som e Imagem. Fotografa e grava, e é na vertente documental que se tem movido nos últimos tempos. Para o júri do concurso, “Ký Úc” é um filme que explora as diferentes realidades do Vietnam com as pessoas que carregam consigo a essência do país.

Luísa de Carvalho (Escrita)

Luísa nasceu em Lisboa, em 1974. Tem formação em Publicidade e Marketing, e, profissionalmente, dedica-se ao copywriting. Num conto que, para o júri, parte de uma premissa inteligente, a vencedora “faz uso dum sorteio tipo lotaria como símbolo e ritual — repetido todas as semanas — de união e amor entre duas pessoas”.

Joana Dionísio (Fotografia)

Joana Dionísio nasceu, em 1993, no Porto. Depois de ter estudado Design de Produto e Tecnologias de Comunicação Audiovisual, com especialização em fotografia, é, no momento, fotógrafa independente e conta com vários trabalhos reconhecidos. No projecto “Tudo é Incómodo Quando a Terra Treme”, com imagens fortes com que todos se podem identificar, a fotógrafa reflete sobre o passado colonial da sua própria família, confrontando memórias íntimas e privadas com as narrativas normalmente associadas a esta questão.

José Maria O’Neill Teixeira — Lacortei (Ilustração)

Nasceu em Serpa, em 1998, e adoptou o nome artístico de Lacortei. José O’Neill Teixeira, conhecido pelo nome artístico Lacortei, estudou Ilustração e Produção Gráfica, e especializou-se em Ilustração Digital. Ao longo do seu percurso, tem colaborado com vários artistas musicais, criando artworks para posters, merch e capas de discos. A sua vitória na edição de 2024 dos NTF foi unanime para o júri: “Nestas ilustrações, José mostra rasgo e risco: arrisca na figuração, na mistura de imaginários, nas referências kitsch, na paleta de cores e no enquadramento atípico”.

Samalandra (Música)

De seu nome Samalandra, desta banda lisboeta fazem parte João Neves (bateria), Debora King (teclas e voz) e Tiago Martins (baixo). A sua música é a união perfeita entre o jazz e a eletrónica, tal como demonstram no projecto vencedor "Artificiência Inteligencial".

Bruno Kuipers (Videojogos)

Bruno criou um jogo que é uma ode aos jogos de plataforma. Com um cenário tropical, mas muitas armadilhas para ultrapassar, o objetivo é conseguir o maior número de moedas no menor tempo possível. Uma experiência dentro e fora do ecrã que o júri classificou como “um tributo vibrante aos clássicos jogos de plataformas”.