Alterações no painel de colunistas do PÚBLICO

O painel de colunistas do PÚBLICO vai conhecer neste segundo semestre algumas alterações. Pedro Adão e Silva, sociólogo e professor universitário, estreia-se como colunista do jornal, depois de ter feito comentário político em vários meios de comunicação social, como o Expresso ou a TSF. Foi comissário executivo das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e ministro da Cultura no anterior Governo. Vai escrever, alternadamente com João Miguel Tavares, na Última Página, onde substitui Carmo Afonso.

João Miguel Tavares continua a escrever às terças, quintas e sábados e Pedro Adão e Silva escreverá às quartas, sextas e domingos.

Ana Sá Lopes, que até aqui publicava a sua crónica semanal na última página da edição de domingo, passa, a 8 de Julho, para a segunda-feira.

O painel de colunistas do PÚBLICO volta a contar com a jornalista e escritora Alexandra Lucas Coelho, que regressa ao jornal onde foi repórter, correspondente (em Jerusalém e Rio de Janeiro), editora e colunista. Distinguida com vários prémios jornalísticos e literários, Alexandra Lucas Coelho publicará as suas crónicas ao sábado, quinzenalmente, na secção Mundo.

A socióloga Cristina Roldão cessa a sua colaboração com o PÚBLICO na próxima quinta-feira, no mesmo espaço onde Luísa Semedo continuará a publicar as suas crónicas quinzenalmente.

O economista Ricardo Arroja, que acaba de assumir a presidência da AICEP, já se despediu dos leitores de segunda-feira, onde escrevia quinzenalmente, alternando com Ricardo Paes Mamede que continuará a publicar com a mesma periodicidade.

Aos colunistas que entram o PÚBLICO dá as boas-vindas, aos que estão de saída expressa o reconhecimento pela excelente colaboração.

Nos próximos meses mais colunistas serão anunciados, sendo que a preocupação mantém-se sempre a mesma desde o início deste jornal: garantir aos leitores do PÚBLICO a expressão do pluralismo e da diversidade que fazem a riqueza da sociedade portuguesa contemporânea.