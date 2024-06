Stan Douglas em Serralves: a melancolia jovem do freestyle

Há um século que, sob diversas formas, o profano — no sentido da violação de certos preceitos — fez a sua entrada no museu. Foi, contudo, a partir dos anos 1960 que a sua aparição no espaço sacralizado da arte passou a ser tão incontornável quanto previsível. Banal até, dir-se-ia, na sua espectacular mundanidade. A possibilidade de nele encontramos qualquer coisa que nos espante é tão grande quanto a possibilidade de nele nos entediarmos, de nele nos distrairmos. De nele, enfim, vermos o que irrompe, sem pejo ou transfiguração de maior, do seu exterior.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt