Euromilhões: Jackpot de 214 milhões saiu no Porto

A grande aposta foi registada no distrito do Porto. O segundo prémio, de 141 mil euros, também saiu a um apostador de Portugal.

O primeiro prémio do Euromilhões sorteado esta terça-feira saiu no distrito do Porto. Em jogo, no primeiro prémio, estava um jackpot de 214 milhões de euros, o maior prémio atribuído em Portugal.

A chave do sorteio 051/2024 do Euromilhões desta terça-feira é composta pelos números 14 — 16 — 37 — 45 — 49 e pelas estrelas 5 e 7. O prémio saiu a uma aposta registada em Portugal, segundo os resultados publicados na página dos Jogos Santa Casa, mais precisamente no distrito do Porto.

"O sorteio número 051/2024 contempla um vencedor com o primeiro prémio no valor de 213.887.390,00 [de euros], tendo a posta sido registada no distrito do Porto", escreve a Santa Casa em comunicado, acrescentando que este é o 78.º primeiro prémio entregue no país.

O segundo prémio, de 141 mil euros, saiu a oito apostadores, um deles em Portugal.

Consulte os resultados oficiais na página dos Jogos Santa Casa.