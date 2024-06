Violência no desporto: PSP detém três adeptos e apreende 18 mil doses de droga

A Polícia de Segurança Pública lançou, na manhã desta terça-feira, uma operação policial contra adeptos indiciados por crimes em espectáculos desportivos. No total, três suspeitos foram detidos por posse de arma proibida e tráfico de estupefacientes, com as autoridades a apreenderem mais de 18 mil doses de droga durante as buscas domiciliárias.

De acordo com as informações recolhidas pelo PÚBLICO junto desta autoridade, não há um clube específico a ser visado pela operação, com as buscas domiciliárias a abrangerem adeptos com várias filiações. Isso mesmo é possível de perceber pelas imagens que acompanham o comunicado de imprensa, com adereços relativos a vários clubes e grupos organizados.

Das buscas desta terça-feira resultaram várias apreensões, destacando-se a apreensão de mais de 18 mil doses de droga: 8582 de cocaína e 10.021 de anfetaminas. Foram ainda apreendidos diversos engenhos pirotécnicos, bem como 2935 euros em notas.

Foto Resultados das buscas domiciliárias PSP

Esta foi uma operação lançada “com vista à obtenção de prova em vários processos-crime relacionados com a violência no desporto”, esclarece a PSP em comunicado de imprensa.