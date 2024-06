“Não haverá humanismo que resista”

Há momentos em que uma afirmação da máxima barbaridade nos pode dar algum conforto. Se dúvidas houvesse sobre o verdadeiro e profundo posicionamento de André Ventura face ao “processo civilizacional”, elas acabaram de ser removidas. O líder do Chega acabou de mostrar que não é apenas um hábil utilizador do cardápio que a extrema-direita tem vindo a implementar, com chavões pontuais que elegeram um grupo de questões populistas, mas também um profundo pensador do fim dos tempos, do nosso tempo.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt