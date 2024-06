Loures e Vila Franca de Xira estudam variante para desentupir Estrada Nacional 10

A ideia será construir uma via rápida com cerca de oito quilómetros que ligue o troço já existente do IC2 entre o Parque das Nações e o nó de Santa Iria de Azóia ao nó de Alverca.

Há mais de 30 anos que se fala no prolongamento do IC2 entre Santa Iria de Azóia e Alverca. O “projecto” esteve mesmo previsto nas obras de acessibilidade à Expo-98, mas nunca avançou. Constou, depois, do Plano Rodoviário Nacional, mas voltou a não sair do papel. As câmaras de Vila Franca de Xira e de Loures decidiram, já neste mandato autárquico, recuperar a ideia e estão a desenvolver estudos conjuntos para apresentar um esboço de projecto ao Governo e à Infra-Estruturas de Portugal (IP), considerando que esta via poderá ser fundamental para descongestionar o cada vez mais saturado troço da Estrada Nacional 10 que atravessa o norte do concelho de Loures e o sul do concelho de Vila Franca de Xira.