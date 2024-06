Instituição recebeu terreno da Câmara de Lisboa para obra social e nunca lá fez nada

Em 2010, o Internato de São João (ISJ) adquiriu à Câmara de Lisboa um terreno com a finalidade de aí construir um lar para crianças e jovens e/ou idosos necessitados. Sem paralelo conhecido com outras cedências a entidades similares, a operação teve uma particularidade: tratou-se de uma permuta de duas velhas casas que estavam em vias de expropriação por um terreno camarário com um valor muito superior. Passados 23 anos desde que, em 2001, foi assinado o protocolo com base no qual foi feita a escritura de 2010, o ISJ nada construiu no local e o terreno continua abandonado.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt