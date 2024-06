Rep. Checa e Geórgia empatam e comprometem continuidade no Euro 2024

A Geórgia e a República Checa empataram este sábado a uma bola na segunda jornada do grupo de Portugal no Campeonato da Europa. Um penálti em cima do intervalo, e contra a corrente do jogo, convertido por Georges Mikautadze, colocou os georgianos em vantagem. A resposta dos checos, que dominaram quase toda a partida, chegou aos 59', na sequência de um canto, com a bola a embater no poste, a tabelar no peito de Patrik Shick e a entrar nas redes.

O resultado não agradou a nenhuma das equipas, que somaram o primeiro ponto na prova, mas penalizou acima de tudo a equipa checa pelo desacerto na finalização. O ponto conquistado pela Geórgia é o primeiro de sempre de uma selecção que se estreia na fase final desta competição.