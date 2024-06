Liga Conferência: Vitória estreia-se fora de casa por imposição da UEFA

Apesar de o sorteio de quarta-feira ter ditado que o Vitória se estreava em casa, a proximidade física do jogo do SC Braga, no mesmo dia, fez com que a UEFA mudasse o local do jogo.

O Vitória de Guimarães vai-se estrear na edição 2024/25 da Liga Conferência Europa de futebol a jogar fora e não em casa, face a um dos regulamentos da UEFA em vigor, informou esta sexta-feira o clube vimaranense, no site oficial.

Ao contrário do que o sorteio de quarta-feira ditou, o emblema minhoto começa a segunda pré-eliminatória com a visita ao Floriana, em Malta, ou ao Tre Penne, em San Marino, a 25 de Julho, e cumpre a segunda mão, a 1 de Agosto, no Estádio D. Afonso Henriques.

A troca de estádios resulta de um documento da UEFA que estipula que duas equipas da mesma cidade ou sediadas numa distância inferior a 50 quilómetros não podem jogar em casa no mesmo dia ou em dias consecutivos. Neste cenário, o clube detentor de mais troféus ou com melhor classificação no campeonato mantém a condição de anfitrião.

Sediado a pouco mais de 20 quilómetros do Vitória de Guimarães, o Sporting de Braga começa a segunda pré-eliminatória da Liga Europa a 25 de Julho, com a recepção aos israelitas do Maccabi Petah Tikva, e disputa a segunda mão dessa ronda em Sófia, na Bulgária, a 1 de Agosto.

Quartos classificados da I Liga portuguesa em 2023/24, os bracarenses vão disputar a primeira mão em casa, em conformidade com o sorteio de quarta-feira, enquanto os vitorianos, quintos nesse campeonato, têm a ordem da sua eliminatória invertida.

O Vitória de Guimarães vai competir pelo terceiro ano consecutivo na fase preliminar da Liga Conferência Europa, defrontando, em 25 de Julho e 1 de Agosto, o vencedor da primeira pré-eliminatória entre Floriana e Tre Penne, agendada para 11 e 18 de Julho.