UEFA investiga cânticos racistas da Sérvia no jogo contra a Inglaterra

A UEFA estará a investigar alegados cânticos discriminatórios por parte dos adeptos da Sérvia. O incidente ocorreu no jogo do Euro 2024 contra a Inglaterra.

Apesar de o segundo jogo do Grupo C do Euro 2024 ter sido disputado, este domingo, entre a Sérvia e Inglaterra (e terminou 0-1), foi o Kosovo que apresentou uma queixa por alegados cânticos racistas por parte dos adeptos sérvios. E a UEFA já abriu uma investigação, avançou o The Guardian.

A UEFA confirmou que um inspector de ética e disciplina iria conduzir uma investigação sobre os “alegados comportamentos discriminatórios”, cita o The Guardian. Os insultos terão sido feitos em particular por um espectador dentro da Arena AufSchalke durante a primeira parte do jogo.

Numa outra situação, a federação kosovar já tinha apresentado queixa à UEFA por causa das bandeiras, cânticos e cartazes sérvios presentes nos jogos, que, segundo a federação, continham "mensagens políticas, chauvinistas e racistas contra o Kosovo".

Neste momento, a selecção sérvia também é formalmente acusada de dois crimes. Os adeptos terão exibido faixas com "mensagens provocatórias impróprias para um evento desportivo" e terão atirado objectos.

Em Novembro, a Sérvia já tinha sido intimada a jogar o jogo de qualificação para o Euro 2024 contra a Bulgária num estádio parcialmente fechado, depois de os adeptos terem cantado músicas racistas no jogo contra o Montenegro.

Mick Johnson, director da Unidade de Policiamento do Futebol do Reino Unido, disse que a decisão "mostra a amplitude da operação de policiamento do futebol do Euro 2024 e demonstra que há consequências para os adeptos que pretendem causar desordem."

"Queremos que os adeptos viagem para a Alemanha para se divertirem, mas lembrem-se de beber com responsabilidade, respeitem a cultura local e não se coloquem em perigo", rematou.

Os problemas entre a Sérvia e o Kosovo são constantes, principalmente depois de o Kosovo ter declarado independência em 2008, mas a Sérvia nunca o reconheceu. O conflito, por inúmeras vezes, alastra-se ao futebol e é comum os adeptos sérvios erguerem bandeiras que mostram o território sérvio e kosovar como se de um se tratasse.

Apesar das pressões em contrário por parte da Sérvia, o Kosovo tornou-se membro de pleno direito da UEFA e da FIFA em 2016, mas não conseguiu a qualificação para o Euro 2024.

A Inglaterra venceu a primeira jornada do Grupo C por 1-0, graças a um golo de cabeça de Jude Bellingham aos 13 minutos. A selecção inglesa defronta a Dinamarca, em Frankfurt na quinta-feira, no mesmo dia em que a Sérvia joga com a Eslovénia.