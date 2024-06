Mbappé fracturou o nariz e vai ser operado em Dusseldorf

Avançado de 25 anos lesionou-se já no final da partida entre Áustria e França, na noite desta segunda-feira.

O avançado Kylian Mbappé, da selecção francesa, fracturou o nariz no jogo desta segunda-feira, 17 de Junho, frente à Áustria, da primeira jornada do Grupo D do Euro2024 de futebol, que os gauleses venceram por 1-0, em Dusseldorf.

"O Mbappé fracturou o nariz. Aparentemente, não está nada bem, mas vamos ver. É, claro, o ponto negativo da noite", afirmou no final, à TF1, o seleccionador francês, Didier Deschamps. "Mesmo que seja só o nariz, o Mbappé é importante para nós."

Autor da jogada que originou o único golo do desafio, aos 38 minutos, o atacante de 25 anos lesionou-se aos 86 minutos, na sequência de um choque com Kevin Danso, central dos austríacos.

Kylian Mbappé ficou a sangrar do nariz e saiu do relvado. Ainda reentrou, sem autorização do árbitro, o que lhe custou um cartão amarelo, acabando por ser substituído por Olivier Giroud, aos 90 minutos.

Após o encontro, a Federação Francesa de Futebol (FPF) confirmou que o jogador vai ser operado num hospital de Dusseldorf, desconhecendo-se se estará em condições para o encontro com os Países Baixos, na próxima sexta-feira.