O próximo passo na tua carreira? Dicas para te preparares para o teu primeiro cargo de liderança

Quer se trate de um cargo de direcção ou do teu primeiro cargo como chefe de equipa, liderar outras pessoas pode ser assustador. Como se pode avançar para uma posição de liderança com confiança?

Aos 20 anos, Leda, uma das autoras desta história, ficou aterrorizada quando lhe foi pedido para supervisionar uma equipa de colegas mais velhos e mais experientes. Os primeiros meses não foram fáceis, mas a experiência acabou por ser um ponto de viragem na sua vida.

Cargos de liderança dão-te oportunidades importantes para avançar na carreira, crescimento pessoal e realização. Além de salários mais altos, estas posições oferecem a oportunidade de impulsionar mudanças, orientar outras pessoas e aprimorar as tuas habilidades interpessoais.

No entanto, é natural sentires-te apreensivo com este passo significativo na tua carreira. Não estás sozinho – entre 74% e 83% dos líderes sentem-se despreparados para as suas funções, e algumas pessoas capazes recusam promoções devido às preocupações sobre a sua preparação e possíveis mudanças na forma como são percebidos.

Quer se trate de um cargo de direcção ou do teu primeiro cargo como chefe de equipa, liderar outras pessoas pode ser assustador. Então, como é que se pode avançar para uma posição de liderança com confiança?

Embora existam medidas que podes tomar de forma independente para te preparares, tirar partido da tua rede profissional será crucial para ganhar confiança e alcançar o sucesso.

Como usar a tua rede profissional

A tua rede profissional diz respeito às pessoas com quem contactas no teu trabalho, como colegas e supervisores. Isto inclui pessoas de empregos anteriores, interacções sociais e eventos.

À medida que estas ligações progridem nas suas carreiras, muitas assumirão cargos de liderança, tornando-se valiosas pela sua rede e pelo seu capital social — desde que te mantenhas em contacto.

Uma forte rede profissional oferece inúmeros benefícios, particularmente quando estás a preparar-te para cargos de liderança — aqui ficam três maneiras como a tua rede profissional te pode ajudar:

Para tirares o máximo partido da tua própria rede profissional, guarda algum tempo para reflectir sobre o que estás a aprender e, mais importante ainda, sobre o que estás a sentir. A aprendizagem transformadora ocorre frequentemente quando se transformam momentos de incerteza e desorientação em oportunidades de crescimento. Aproveita estes momentos para adquirir conhecimentos mais profundos, capitalizar os teus pontos fortes e desenvolver estratégias para colmatar eventuais lacunas.

Como podes construir a tua própria rede

Se estás preocupado em procurar pessoas com experiência de liderança na tua rede, nós temos algumas estratégias práticas para te ajudar a expandi-la:

Mantém-te a par das pessoas que conheces. Quer conheças pessoas no trabalho ou noutros locais, dedica algum tempo a conhecê-las e a estabelecer contacto com elas — ferramentas como o LinkedIn podem ajudar. Aproveita todas as oportunidades para te manteres em contacto. Aproveita oportunidades como pausas para almoço, café ou eventos partilhados para criar e manter relações. Concentra-te nas pessoas. Constrói relações porque sim, considerando quaisquer benefícios como secundários. Usa a curiosidade e o bom senso e pensa em dar primeiro sem esperar nada em troca. Esta mentalidade vai ajudar-te a desenvolver relações genuínas e duradouras. Procura colaborações vantajosas para todos. Pensa como podes acrescentar valor à carreira deles. Os líderes mais experientes podem ter curiosidade em saber o que pensas sobre as tendências no local de trabalho, como a utilização de IA ou a supervisão na era pós-covid. Tens algo a contribuir — basta que ouças atentamente para entender o que é importante para eles. Aproveita as apresentações da tua rede. Tenta utilizar o superpoder dos “amigos dos teus amigos”. O facto de alguém te apoiar pode aumentar a tua credibilidade e causar uma primeira impressão forte.

Não tenhas medo de arriscar

No fim, podes nunca sentir-te 100% preparado para uma posição de liderança, mas não te intimides diante de uma oportunidade fantástica para expandir as tuas competências e relações.

Como Leda descobriu, o aproveitamento da sua rede profissional foi fundamental para enfrentar os primeiros desafios de liderança e, finalmente, transformar essa experiência num momento crucial da sua carreira. As recompensas são muitas e aqueles que desempenham funções de supervisão dizem frequentemente que nunca olhariam para trás, apesar das curvas de aprendizagem acentuadas.

Procura, estabelece essas ligações e deixa que os outros te ajudem a chegar onde quiseres. Abraça a viagem, aprende com cada interacção e descobrirás que o apoio da tua rede pode fazer toda a diferença.

A liderança não é um caminho solitário — é um caminho construído com base em relações, conhecimentos e crescimento mútuo. Por isso, arrisca. A tua rede profissional está pronta para te ajudar a dar o próximo grande passo na tua carreira!

Exclusivo P3/ The Conversation

Leda Stawnychko é professora auxiliar de Estratégia e Teoria Organizacional da Universidade Mount Royal

Ean Tsou é aluno de doutoramento em Empreendedorismo e Inovação da Universidade de Calgary