João Almeida vence a sexta etapa da Volta à Suíça em bicicleta

O ciclista português João Almeida (UAE Emirates) venceu nesta sexta-feira isolado a sexta etapa da Volta à Suíça, encurtada devido à neve para 42,5 quilómetros, aproximando-se da liderança do colega de equipa britânico Adam Yates.

Almeida, que tem estado entre os melhores na montanha, cumpriu os 42,5 quilómetros entre Ulrichen e Blatten em 55.13 minutos, após uma tirada curta devido à acumulação de neve.

Yates, camisola amarela que tem beneficiado do trabalho do ciclista português para cimentar a sua liderança, foi segundo desta feita, invertendo-se os papéis de quinta-feira, a quatro segundos, com o dinamarquês Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) em terceiro, a nove segundos.

A 12.ª vitória como profissional da carreira de Almeida, e a primeira em 2024, deixa-o a 27 segundos da liderança, a duas etapas do final, com o colombiano Egan Bernal (INEOS) em terceiro, a 1.28 minutos.

No sábado, o pelotão enfrenta 118,2 quilómetros com a alta montanha como nota dominante, e chegada em alto, antes do contrarrelógio individual que encerra a 87.ª edição da corrida, no domingo.