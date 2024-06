A estreia do podcast para seguir durante o Euro 2024. Qual é a melhor tradução para “underdog”?

Quando se fala de uma grande competição de futebol, como o Euro 2024, falamos sempre de favoritos, mas raramente falamos dos não favoritos. E é por aqui que seguimos no primeiro episódio de “O pé direito do Éder”, o podcast que o PÚBLICO vai dedicar ao Euro 2024.

Não haverá “underdog” (ou patinho feio) mais celebrado no futebol português que o homem que marcou o golo que deu o título europeu a Portugal em 2016, quando Ronaldo estava com a perna enfaixada nas costas de Fernando Santos.

Mas Portugal não foi o único campeão europeu surpreendente. O que dizer da Grécia em 2004, que ganhou com uma selecção que deu mais políticos do que treinadores de futebol?

