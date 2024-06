Auditoria diz que SAD do Benfica não foi lesada – mas alerta para transparência nos negócios

"Não identificamos nenhuma situação ou particularidade em que a SAD do Benfica tenha sido lesada por qualquer um dos seus representantes”. Foi conhecido esta sexta-feira o veredicto da tão aguardada auditoria forense prometida pelo presidente do Benfica, Rui Costa. A consultora EY analisou transferências de jogadores e relações com agentes num período compreendido entre 2008 e 2022, numa acção promovida por Rui Costa após a Operação Cartão Vermelho, investigação que levou à detenção e demissão do agora ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.

Apesar de o relatório com 208 páginas, a que o PÚBLICO teve acesso, não apontar para suspeitas de favorecimento ilícito de qualquer dirigente investigado, a verdade é que dá alguns indicadores sobre práticas que o Benfica deve melhorar. Uma destas prende-se com o facto de as "águias" terem desembolsado comissões acima dos guidelines da FIFA em 71% das 51 transacções analisadas. A FIFA recomenda que os clubes não paguem mais de 3% da remuneração bruta, algo que não aconteceu na esmagadora maioria dos negócios. Em 44% dos casos, o clube da Luz chegaria mesmo a ultrapassar os 10% do valor da transferência com gastos na comissão de intermediários.

Outra das preocupações levantadas na auditoria prende-se com o facto de, em 15 negócios, não ter sido possível apurar "a estrutural accionista completa" das entidades com que o Benfica estabeleceu relação. Há ainda dez negócios em que foi estabelecida uma relação com empresas sediadas em paraísos fiscais e outras dez em que foi reconhecido conflito de interesses entre o agente e o próprio jogador.

Outra dos alertas prende-se com as assinaturas nos contratos: em alguns casos, apenas foi possível ver a assinatura de um único membro do Conselho de Administração, algo que contraria os próprios estatutos da Benfica SAD. Em todos os contratos, pelo menos dois responsáveis têm de dar "luz verde", assinando os documentos.

No balanço feito aos 57 negócios, a EY diz que o balanço contabilístico é claramente positivo para os cofres da Benfica SAD, afastando a hipótese de as "águias" terem sido directamente lesadas.